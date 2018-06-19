تفاديا لقرارات الإصلاح الاقتصادي.. المصانع تتجه لتوطين الطاقة الشمسية بدل الكهرباء.. وكيل بيئة البرلمان: استخدامها مازال على استحياء.. والنواب يشيدون بالمبادرة: توفر الكثير للدولة والمواطن

وكيل بيئة البرلمان: استخدام الطاقة المتجددة مازالت على استحياء

أشرف العربي: مستحيل أن تحل الطاقة الشمسية بديل للكهرباء

برلماني: استخدام الطاقة الشمسية بدل الكهرباء سيوفر الكثير للدولة والمواطن

نظرًا لزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات، نتيجة قرارات الاصلاح الاقتصادي التي تتخذها الحكومة، اتجهت بعض المصانع نحو استخدام الطاقة الشمسية بدلًا عن الكهرباء التى يرفع عنها الدعم بشكل سنوى، بهدف انتاج صناعات تشغيلية مجدية، فقد أكد نقيب الصناعيين أن هناك 9 مصانع تخطط لتوطين الطاقة الشمسية بدلًا عن الكهرباء، وأشاد النواب باتجاه بعض المصانع إلى استخدام الطاقة المتجددة، ولكن أكد النواب أنه لايمكن استخدام الطاقة المتجددة كبديل كامل للكهرباء، ولكن تعطيها طاقة إضافية فقط ومساندة لها.قال أيمن عبدالله وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن انتاج الطاقة المتجددة واستغلالها بالشكل الأمثل شريحة مهمة لمصر، مشيرًا إلى أن الله وهب مصر الطبيعة المميزة التي يمكن استغلالها بالشكل الأمثل في توليد الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أهمية تنوع مصادر الطاقة بين المحروقات والمتجددة.وأضاف عبدالله أن استخدام الطاقة المتجددة من طاقة شمسية أو طاقة الرياح مازالت على استحياء، مشيرًا إلى أن الطاقة الجديدة لن تحل محل الطاقة الكهربية ولكنها ستكون اضافة وقوة لمصر في مجال الطاقة بوجه عام مما تساعدها في العديد من القطاعات.ولفت وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن استخدام الطاقة المتجددة وانتشارها وتوليدها في العديد من المحافظات بكثافة سوف يوفر في السولار والغاز والمشتقات البترولية المستخدمة في توليد الطاقة، موضحًا أن قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات التي احدثت تطور في وقت قصير في الفترة السابقة، وهيكلة الدعم فيها يمشي بشكل مرضي للمواطنين، وحتي تحريك الاسعار يراعى فيه محدودي الدخل.وفي السياق ذاته قال النائب أشرف العربي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه من المستحيل أن تحل الطاقة الشمسية أو الطاقة المتجددة بشكل كامل بديل للكهرباء أو الطاقة المشتقة من البترول، مشيرًا إلى أنه قد يكون لها نسبة فقط ولكن لن تكون بديل كامل عن الكهرباء والمحروقات.وأضاف أن الهدف من استخدام الطاقة الشمسية وغيرها من الطاقة المتجددة أنها من الطاقات الصديقة للبيئة ولا تحدث تلوث، بالإضافة إلى أنها طاقة مستدامة غير نافذ مثل الطاقات الأخرى التي تعتمد على بعض الاكتشافات البترولية أو الغازية.وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إلى أنه لم يكن هناك استخدام كبير للالواح الشمسية في الفترة السابقة لأن العام السابق كانت أسعار اللوائح الشمسية مرتفعة، بينما الآن الأسعار انخفضت إلى النصف، بالاضافة إلى أنه تم اختراع تكنولوجيا تمكن من حفظ الطاقة الشمسية واستخدامها في وقت لا توجد به الشمس وهو ما لم يكن متوافرًا في البداية، مؤكدًا أنها ستكون مستقبل الطاقة، وقد نتمكن من انتاجها وتصديرها.من جانبه قال النائب غريب حسان عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن اتجاه الدولة في الفترة الأخيرة لاستخدام الطاقة الشمسية المتجددة أمر إجابي، فهي توفر الكثير على الدولة وعلى المواطن، في عملية التكلفة، مطالبًا بأن يتم توفيرها من الحكومة للمواطنين ليتم استغلالها واستخدامها بدلًا من الكهرباء.وأضاف حسان أن أغلب مناطق مصر بها شمس أغلب شهور العام ولابد من استغلالها بالشكل الأمثل، موضحًا أنها سيكون لها تأثير إيجابي خصوصًا في محافظات الصعيد الحارة والمحافظات الحدودية، كما يتم تعميمها في مختلف المحافظات.وتابع النائب أن اتجاه بعض المصانع لاستخدام هذا النوع من الطاقة سيوفر لها دخل كبير، موضحًا أنه يمكن أن يتم استخدام الطاقة الشمسية في أي مكان دون ان يتحمل المستثمر مبالغ كبيرة لنقلها أو توليدها مثل الطاقة الكهربائية، مما تسهل من عملية استخدامها.