واشنطن بوست: محمد صلاح لن يشارك في لقاء روسيا

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر أمام روسيا، اليوم الثلاثاء، في ثاني مباريات المنتخبين ببطولة كأس العالم 2018.



وقال الصحيفة إن محمد صلاح أظهر علامات عدم الارتياح على كتفه الأيسر المصاب أثناء مشاركته في التدريب الأخير لمنتخب مصر قبل مباراة روسيا في كأس العالم أمام يوم الثلاثاء.



وأضافت: "صلاح لم يحرك كتفه بالكامل خلال تمرينات الجزء العلوي من الجسم أمس الاثنين".



وأوضحت أن الفرعون المصري شارك في التدريبات النهائية قبل لقاء روسيا وشارك في الركض الخفيف حول ملعب سان بطرسبيرج، وركض في آخر صفوف اللاعبين، حيث قام أحد المدربين بتحريك كتفه الأيسر برفق بينما كان المهاجم يلعب الكرة".

