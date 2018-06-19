ديلي ميل: منتخب مصر سيخسر إذا غاب محمد صلاح عن مواجهة روسيا

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن المنتخب المصري سيخسر في المباراة المنتظرة بينه وبين نظيره الروسي، اليوم الثلاثاء، إذا لم يقرر المدير الفني للمنتخب، هيكتور كوبر، مشاركة النجم، محمد صلاح، ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب.



وأضافت الصحيفة: "على كوبر أن يراهن هذه المرة على محمد صلاح وأن يجعله ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب، فجميع الآمال معلقة عليه، فبدونه ستبدو الخسارة أمرًا حتميًا للمنتخب المصري، خاصة وأنه يتوقع أن المنتخب الروسي سيبذل أقصى ما في وسعه للتأهل بعد فوزه على المنتخب السعودي بخمسة أهداف نظيفة في المباراة الافتتاحية".



كان محمد صلاح، غاب عن المباراة الأولى للمنتخب المصري، في مونديال روسيا 2018، أمام أوروجواي، على الرغم من أن المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر أكد جاهيزته وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول وريال مدريد، مايو الماضي.