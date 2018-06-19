لاعب الأرجنتين: ميسي يرغب في التعويض أمام كرواتيا

قال الأرجنتيني جابرييل ميركادو، إنه جاهز للعب في أي مكان يختاره المدرب خورخي سامبولي، وذلك قبل المواجهة الحاسمة أمام كرواتيا، يوم الخميس المقبل في المونديال.



وتابع ميركادو في تصريحات بعد التدريبات اليوم ونقلتها شبكة "تي واي سي" الأرجنتينية: "لقد قمنا ببعض التدريبات المختلفة، أريد أن أعطي أفضل ما لدي، سألعب في أي مكان يطلبه المدرب".



وأضاف: "نحن هنا من أجل التأقلم مع ما يطلبه المدرب، لقد أخبرنا بالفعل أنه في كل مباراة يحتاج لشيء مختلف، إذا اعتقد أنه من الأفضل اللعب بخمسة لاعبين في الدفاع فسيحدث ذلك".



وتابع: "هذه المباراة مهمة جدًا وحاسمة بالنسبة لنا، لم نحصل على النقاط الثلاث في المباراة الماضية، ونحن بحاجة للفوز من أجل العبور، من ثم سنفكر في المباراة أمام نيجيريا، نحن بحاجة للفوز الآن".



وعن التعادل مع أيسلندا قال: "رأيت ما شاهده الجميع، كانت مباراة صعبة للغاية، وكما ترون الآن فإن كل المباريات متقاربة، واجهنا فريقًا صعبًا وكنا نعرف هذا، في الشوط الثاني كنا متفوقين ولكننا نفتقر للحظ".



وواصل: "ستحاول كرواتيا مهاجمتنا، نعلم أن لديها بعض النجوم الجيدين في المنتصف، إنه فريق صعب وخطير جدًا، سنحاول السيطرة عليه ونحضر أسلحتنا للفوز، هذا ما نريده ونحتاجه".



وعن إهدار ميسي لركلة الجزاء، قال: "من أنا لأقول شيئًا بعد ركلة الجزاء؟ أرى ميسي مثل بقية زملائي، لديه رغبة في العودة، والقيام بالأمور بشكل جيد في المباراة القادمة، لا يجب النظر للخلف بعد الآن، لا يمكننا أن نكون آسفين لما حدث".

