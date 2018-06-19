الكنيست الإسرائيلي يمرر تعديلا قانونيا بشأن حق إعلان الحرب

مررّ الكنيست الإسرائيلي، أمس الإثنين، تعديلا على قانون حديث كان يخول رئيس الوزراء ووزير الدفاع حق إعلان الحرب.



وذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) على موقعها الإلكتروني أنه ، بحسب التعديل الجديد ، فإن قرار الذهاب للحرب أو تنفيذ عملية عسكرية هو من إختصاص المجلس الوزاري الأمني المصغر .



على صعيد آخر ، ذكر راديو (صوت أمريكا) ـ في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية ـ أن الحكومة الاسرائيلية تقدمت بمشروع قانون ينص على حظر تصوير الجنود الاسرائيليين أثناء الخدمة.



وأوضح الراديو أن لجنة وزارية برئاسة وزير العدل الإسرائيلي وافقت على مشروع القانون الذي ينص على إنزال عقوبة السجن 5 أعوام على من يلتقط صورا أو أفلاما للجنود الإسرائيليين أثناء الخدمة بنية إضعاف معنوياتهم.



وأشار الى أن مشروع القانون قوبل بانتقادات حادة من جانب الصحافة الإسرائيلية التي أكدت أنه سوف يعرقل قدرة الصحفيين على العمل فضلا عن كونه - في رأي الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان - يمثل تعديا على حرية التعبير.



يأتي طرح مشروع هذا القانون - الذي يرعاه روبرت ايلتوف من حزب (إسرائيل بيتنا) اليمني المتطرف - بعد تصوير حادث إطلاق جندي إسرائيلي الرصاص على مواطن فلسطيني معاق في الضفة الغربية عام 2016 ، حيث صدر بحقه حكم بالسجن 18 شهرا بعد إدانته بتهمة القتل غير العمدي.