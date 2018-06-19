مدرب تونس بعد الهزيمة من انجلترا: لعبنا أمام منتخب قوي للغاية

قال نبيل معلول المدير الفني للمنتخب التونسي إن نسور قرطاج لعبوا أمام منتخب قوي للغاية يملك قدرات عالية تساعده على تحقيق الفوز.



وأضاف معلول في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للفيفا: "تونس لعبت اليوم ضد منتخب يمتلك لاعبين على مستوى قوي في الجانب الهجومي وإذا حققنا التعادل اليوم كانت ستكون نتيجة ممتازة".



وأكمل أنه مازال الامل متواجد ولكن أن تعطينا خسارة اليوم التركيز العالي في المباريات المتبقية".



وخسر المنتخب التونسي في اللحظات الأخيرة من ركلة ثابتة، من منتخب انجلترا بسبب سوء تمركز دفاع نسور قرطاج اللذين تركوا هاري كين دون رقابة أمام شباكهم .