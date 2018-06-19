فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك فى مهرجان كردستا باليونان
الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 02:00 ص
صورة أرشيفية
تشارك فرقة أسوان للفنون الشعبية بمهرجان " كردتسا الدولى للفنون الشعبية" المقام باليونان فى الفترة من ١٩ حتى ٢٧ يونيو الجارى والذى تنظمه جمعيات كردتسا الثقافية .
والفرقة تابعة لفرع ثقافة أسوان برئاسة محمد إدريس التابعة لهيئة قصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض .
وتمثل الفرقة مصر فى كثير من المحافل الدولية بتقديم عروضها النوبية والأسوانية المتميزة التى تعبر عن الفلكلور والتراث الشعبى النوبى والأسوانى بما يحمله من تنوع ثقافى ووثائقى وفنى منها " النجرشاد ، الكف ، الفرح النوبى ، التاتا ، الألعاب الشعبية ، الأراجيد".