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فرقة أسوان للفنون الشعبية تشارك فى مهرجان كردستا باليونان

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 02:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شكرى السيد
تشارك فرقة أسوان للفنون الشعبية بمهرجان " كردتسا الدولى للفنون الشعبية" المقام باليونان فى الفترة من ١٩ حتى ٢٧ يونيو الجارى والذى تنظمه جمعيات كردتسا الثقافية .

والفرقة تابعة لفرع ثقافة أسوان برئاسة محمد إدريس التابعة لهيئة قصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض .

وتمثل الفرقة مصر فى كثير من المحافل الدولية بتقديم عروضها النوبية والأسوانية المتميزة التى تعبر عن الفلكلور والتراث الشعبى النوبى والأسوانى بما يحمله من تنوع ثقافى ووثائقى وفنى منها " النجرشاد ، الكف ، الفرح النوبى ، التاتا ، الألعاب الشعبية ، الأراجيد".

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