الإصابة تضرب جريزمان قبل لقاء فرنسا وبيرو

يعاني أنطوان جريزمان، مهاجم منتخب فرنسا، من إصابة حرمته من المشاركة في التدريبات الجماعية، اليوم الاثنين.



وذكرت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، أن جريزمان اكتفى بأداء تدريبات خفيفة، بالجري حول الملعب، وإطالة العضلات، لمعاناته من كدمة في وتر أكيليس.



لكن الصحيفة أوضحت أن مشاركة اللاعب، في مباراة بيرو بعد 3 أيام، ليست محل شك.



وفي السياق ذاته، اكتفى الثنائي صامويل أومتيتي وتوماس ليمار، بتدريبات تأهيلية للتعافي من إصابات طفيفة.



وأشارت (ليكيب) إلى أن الحارسين، ستيف مانداندا، وألفونس أريولا، شاركا في التدريبات الجماعية، بعكس الحارس الأساسي، هوجو لوريس، الذي غادر المران سريعا.



كان المنتخب الفرنسي استهل مشواره، في المجموعة الثالثة، بفوز صعب على أستراليا 2-1، بينما خسر منتخب بيرو أمام الدنمارك، بهدف دون رد.

