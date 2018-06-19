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أخبار البلد

التربية والتعليم توضح حقيقة تسريب امتحان مادة الفيزياء

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 02:52 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نفى الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة، صحة ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تسريب بعض أسئلة امتحان مادة الفيزياء والتي من المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الامتحان فيها صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف حجازي - في بيان للوزارة أمس /الاثنين/ - أنه لا صحة لما تم نشره ولا علاقة له بأسئلة الامتحان ، حيث أنه على الفور تم التواصل مع المطبعة السرية بالجهة السيادية المسئولة عن الطباعة والتي أكدت عدم صحة كل ما تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأن هذه الأسئلة لا تمت بصلة لامتحان مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة.

وشدد على أن تلك الشائعات تعتبر ابتزازًا للطلاب وتؤثر بالسلب عليهم، وناشدهم بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات.

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