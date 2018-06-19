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كأس العالم

آخر كلمات لوبيتيجي للاعبي إسبانيا قبل رحيله

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 05:49 ص
محمد سمير
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، عن الكلمات الأخيرة لجولين لوبيتيجي، مدرب المنتخب الإسباني السابق، والحالي لريال مدريد، لنجوم "لاروخا".

وبحسب إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن جولين لوبيتيجي قال للاعبين: "يجب عليكم أن تتحدوا أكثر من قبل، والمنتخب الحالي تغلب على كثير من الانتكاسات مثل قضية حبس أنخيل فيلار، رئيس الاتحاد الإسباني".

وتابع: "لا يفوز ببطولة كأس العالم الفريق الأفضل بل الأقوى ذهنيا، وأنا لست بحاجة إلى بيانات منكم، وإذا كنتم تريدون توديعي بشكل جيد، ففوزا بكأس العالم لأني سوف أكون شريكا في نجاحكم".

يشار إلى أن لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني قرر إقالة جولين لوبيتيجي بسبب تعاقده مع ريال مدريد لخلافة الفرنسي زين الدين زيدان.

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