سحب رخصتين لمخالفة تعريفة الأجرة بالسويس

كلف اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس مسئولي المحافظة بمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة للمواصلات لسيارات الأجرة للخطوط الداخلية وسحب رخصة قيادة من سائق ميكروباص يقوم بتحميل الركاب لرمسيس خارج الموقف الرسمي وسحب رخصة ثانية لسائق سيارة بيجو يقوم ايضا بتحميل الركاب خارج الموقف وأعطي المحافظ تعليماته لمرور المرور بتوقيع الغرامة المقررة المحددة لهذه المخالفة ، وشدد علي منع اي سيارة تحمل من خارج المواقف الرسمية بكل الاحياء .



وكلف المحافظ شرطة المرافق بإزالة أي تعديات ورفع أي إشغالات حول المواقف وتوقيع غرامات علي أصحابها.



وكلف المحافظ السكرتير العام بعمل دراسة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستبدال سيارات البيجو بميكروباصات لخدمة اصحابها والتسهيل عليهم ، وطلب من جامعة السويس بعمل دراسة حول احتياجات محافظة السويس لترخيص سيارات التأكسي.



من ناحية أخري تم الدفع بسيارات مرفق السويس الداخلي لموقف التوفيق داخلي حتي عادت السيارات الاجرة للتحميل مرة أخري وقامت مباحث المرور بضبط سائق سيارة بموقف التوفيق داخلي يستغل المواطنين في تحصيل الاجرة 125 قرشًا بدلا من 85 قرشًا وتم عمل محضر بذلك ، كما قامت مباحث التموين بتحرير محضرًا لصاحب مستودع انابيب بمنطقة الكبانون بحي عتاقة لبيعه انبوبة بوتاجاز منزلي بـ55 جنيهًا بدلا من 50 جنيهًا.

