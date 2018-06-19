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محافظات

محافظ البحر الاحمر يتفقد الممشى السياحى في الغردقة

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 01:26 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الشريف
تفقد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، أمس الاثنين، الممشى السياحى ، بشارع شيري، بمدينة الغردقة، خلال جولته التفقدية بالمدينة خلال إجازة العيد.

وخلال الجولة وجه المحافظ الشكر لعمال النظافة لاهتمامهم باعمال النظافة والاعمال المنوطة بهم حتى يظهر الممشى بالمظهر الجمالي اللائق بمدينة الغردقة عروس البحر الأحمر.

وحرص المحافظ، على الاستماع إلى مطالب وآراء المواطنين المتواجدين بالمكان، مؤكدًا لهم أن البحر الأحمر تضع نصب أعينها خدمة جميع المواطنين بمختلف مدنها وحرصها على ان يقضى المواطنين والزائرين اجمل الاوقات وامتعها فى اجواء المدينة الساحرة.

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