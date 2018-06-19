نبيل معلول يعلق على خسارة منتخب تونس من انجلترا

قال نبيل معلول، المدير الفني للمنتخب التونسي، إن نسور قرطاج لعبوا أمام منتخب إنجلترا القوي للغاية، رغم الهزيمة بنتيجة 2/1، بعدما أحرز منتخب إنجلترا هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.



وأضاف معلول - في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للفيفا - : "تونس لعبت اليوم ضد منتخب يمتلك لاعبين على مستوى قوي في الجانب الهجومي وإذا حققنا التعادل اليوم كانت ستكون نتيجة ممتازة".



واختتم المدير الفني للمنتخب التونسي تصريحاته قائلًا : "لكن آمل أن تعطينا خسارة اليوم التركيز العالي في المباريات المتبقية".



ويتبقى للمنتخب التونسي مباراتان أمام السويد وبنما في إطار مباريات دور المجموعات لمونديال روسيا 2018.