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كأس العالم

نبيل معلول يعلق على خسارة منتخب تونس من انجلترا

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 02:54 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ.ش.أ
قال نبيل معلول، المدير الفني للمنتخب التونسي، إن نسور قرطاج لعبوا أمام منتخب إنجلترا القوي للغاية، رغم الهزيمة بنتيجة 2/1، بعدما أحرز منتخب إنجلترا هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وأضاف معلول - في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للفيفا - : "تونس لعبت اليوم ضد منتخب يمتلك لاعبين على مستوى قوي في الجانب الهجومي وإذا حققنا التعادل اليوم كانت ستكون نتيجة ممتازة".

واختتم المدير الفني للمنتخب التونسي تصريحاته قائلًا : "لكن آمل أن تعطينا خسارة اليوم التركيز العالي في المباريات المتبقية".

ويتبقى للمنتخب التونسي مباراتان أمام السويد وبنما في إطار مباريات دور المجموعات لمونديال روسيا 2018.

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