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أخبار العالم

تحالف دعم الشرعية في اليمن: مقتل 626 حوثيا خلال أسبوع

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 02:14 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ.ش.أ
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مقتل 626 عنصرًا من ميليشيات الحوثي في الجبهات كافة، إضافة إلى تدمير 253 موقعًا ومعدة عسكرية للانقلابيين خلال أسبوع.

وأشار تحالف دعم الشرعية في اليمن - وفقًا لقناة "العربية ـ الحدث" الفضائية - إلى استمرار الضغط والتقدم لتحرير صعدة وحجة من قبل الجيش الوطني اليمني بدعم من التحالف، مؤكدًا تقدم الجيش في جبهة نهم نحو الغرب لتحرير صنعاء.

وكان المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي أعلن، في وقت سابق، أن الميليشيات الحوثية تجهد بتغطية خسائرها عبر الدعاية الكاذبة، خاصة فيما يتصل بمعركة تحرير الحديدة، مؤكدًا أن الميليشيات تلقت ضربات قوية في جبهتي صعدة والحديدة.

وشدد على أن إدخال المساعدات مستمر عبر الحديدة وكافة المناطق اليمنية، رغم العمليات القتالية، كاشفًا أن المساعدات للشعب اليمني مستمرة وقد وصلت إلى نحو خمسة ملايين مستفيد، مضيفًا أن التحالف يواصل إعطاء التصاريح البحرية والبرية والجوية لدخول اليمن.

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