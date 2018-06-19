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حوادث

الصحة: تحسن حالة المصابين فى انقلاب ميكروباص بمطروح

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 02:32 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نور محمود
أكد الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تم تقديم الاسعافات الأولية بمستشفى مطروح العام لمصابى الحادث الذى وقع امس اثر انقلاب سيارة اجرة "ميكروباص".

وأضاف أنه تم تقديم الاسعافات الاولية وإجراء الإشاعات اللازمة لجميع المصابين البالغ عددهم 13 مصابا وتم وضعهم تحت الملاحظة.

يذكر ان حادث وقع مساء الاثنين بالكيلو 37 طريق مطروح اسكندرية إثر انقلاب سيارة اجرة خاص والذى اسفر عن مصرع سيدة تدعى صباح عمارة 47 سنة واصابة 13 شخصا، وتم نقل المصابين لمستشفى مطروح العام .

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