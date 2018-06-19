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أخبار العالم

مسؤول أمريكي: إسرائيل نفذت الغارة على قوات الحشد الشعبي

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 02:12 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ.ش.أ
قال مسؤول حكومي أمريكي إن الغارة التي استهدفت مجموعة موالية للنظام السوري قرب البوكمال نفذها سلاح الجو الإسرائيلي.

ونقلت قناة "الحرة" الفضائية عن المسؤول الحكومي إن الغارة الإسرائيلية استهدفت مجموعات موالية لإيران"، وأضاف أن "هناك إصرارا إسرائيليا على قطع الطريق التي يرغب الإيرانيون في فتحها من طهران إلى بيروت.

وصرح خبير في سلاح الجو الأمريكي بأن المهمة التي نفذها الطيران الإسرائيلي صعبة وتحمل تعقيدات لوجستية كبيرة لأن مقاتلاته كان عليها التحليق مسافة 560 كيلومترا لتنفيذ ضرباتها قرب البوكمال.

كان مسؤولون عراقيون أعلنوا في وقت سابق تعرض قوات الحشد الشعبي لهجوم جنوب بلدة القائم عبر الحدود من البوكمال، ما تسبب في مقتل 20 مقاتلا وإصابة عشرات آخرين، مشيرين إلى أن سبب الهجوم لم يتحدد بعد.

وكتب المتحدث باسم التحالف شون رايان في تغريدة على تويتر "لم يشن التحالف غارات قرب البوكمال في غرب الفرات"، مشددا على أن "التحالف وقوات سوريا الديموقراطية يركزون على هزيمة داعش في شرق الفرات".

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