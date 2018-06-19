ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

رئيس المصري: لا خصومة بين مجلس الإدارة والجهاز الفني

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 01:51 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
أكد سمير حلبية رئيس مجلس ادارة النادي المصري أنه لا توجد خصومة شخصية بين مجلس ادارة النادي المصري بالكامل والجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي بقيادة التوأم حسن، مشيرًا إلى أن الخلاف في وجهات النظر بين الجانبين يعود إلى رغبة كلا الطرفين في مواصلة النجاح الذي تحقق على مدار المواسم الثلاثة الماضية بالتعاون المثمر بين الادارة والجهاز الفني.

وقال حلبية إن الجهات التنفيذية ببورسعيد وعلى رأسها اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء أمجد عبد الفتاح مدير الأمن تقف وراء القلعة الخضراء بكل قوة.

وأشار الى أن الاجتماع الذي عُقد بين اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وعدد من مسئولي مجلس ادارة النادي المصري بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، نجح في التقريب بين وجهات نظر مجلس الادارة والجهاز الفني وهو ما أدى في النهاية الى الموافقة على اقامة معسكر مغلق للفريق بالاسكندرية خلال الأيام القليلة القادمة مع البدء فورا في اجراءات التعاقد مع عدد من اللاعبين الذين طلبهم الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق قبيل انطلاق الموسم الجديد.

واضاف حلبية أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد وعلى رأسها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ومجلس ادارة المصري بالكامل والجهاز الفني للفريق الأول يسعون بكل قوة لبذل قصارى الجهد من أجل اسعاد جماهير المصري العظيمة.

ترشيحاتنا

شاهد.. لقطة طريفة من مجدي عبدالغني خلال مران منتخب مصر

شاهد.. عمرو دياب يصل روسيا بصحبة دينا الشربيني

وزير التعليم العالي: الإعلان عن مفاجأة قريبا.. فيديو

مشروب ينقي الأمعاء في 30 دقيقة

شاكيرا تتسبب في إيذاء الحوامل

مشاهدة مباراة تونس وانجلترا بث مباشر على beIN SPORTS - مباريات اليوم بث حي ومباشر

رابط مشاهدة مباراة تونس و انجلترا مباشر بث مباشر

حسام حسن: 80% من فرص فوز مصر غدًا مرتبطة بمشاركة محمد صلاح.. فيديو

إنجلترا تغتال أحلام تونس بالفوز 2-1 في الوقت القاتل .. فيديووصور

الصقر أحمد حسن يوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح ولاعبي منتخب مصر

عمرو دياب: هنكسب روسيا بكره عشان مجدي عبد الغني

هاني أبوريدة يوجه رسالة قوية إلى لاعبي منتخب مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يتألق فى حفل المونديال بــ سان بطرسبرج.. صور

60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية

سعر خيالي لفستان نانسي عجرم في إعلانها الأخير

أظافر جذابة من المناكير المطفي.. صور

غرف نوم بناتي باللون البينك تجمع بين الرقة والشقاوة .. صور

فيديو

وفاء عامر تنهار من البكاء فى عزاء ماهر عصام.. فيديو
انهيار أحمد عزمى وعمرو عبد الجليل في عزاء ماهر عصام.. فيديو
شاهد.. تعليق حسام حسن على هدف مجدي عبد الغني في كأس العالم 90
شاهد.. تعليق حسام حسن على هزيمة المنتخبات العربية في الدقائق الأخيرة
إنجلترا تغتال أحلام تونس بالفوز 2-1 في الوقت القاتل .. فيديووصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟