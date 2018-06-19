رئيس المصري: لا خصومة بين مجلس الإدارة والجهاز الفني

أكد سمير حلبية رئيس مجلس ادارة النادي المصري أنه لا توجد خصومة شخصية بين مجلس ادارة النادي المصري بالكامل والجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي بقيادة التوأم حسن، مشيرًا إلى أن الخلاف في وجهات النظر بين الجانبين يعود إلى رغبة كلا الطرفين في مواصلة النجاح الذي تحقق على مدار المواسم الثلاثة الماضية بالتعاون المثمر بين الادارة والجهاز الفني.



وقال حلبية إن الجهات التنفيذية ببورسعيد وعلى رأسها اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد واللواء أمجد عبد الفتاح مدير الأمن تقف وراء القلعة الخضراء بكل قوة.



وأشار الى أن الاجتماع الذي عُقد بين اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وعدد من مسئولي مجلس ادارة النادي المصري بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، نجح في التقريب بين وجهات نظر مجلس الادارة والجهاز الفني وهو ما أدى في النهاية الى الموافقة على اقامة معسكر مغلق للفريق بالاسكندرية خلال الأيام القليلة القادمة مع البدء فورا في اجراءات التعاقد مع عدد من اللاعبين الذين طلبهم الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق قبيل انطلاق الموسم الجديد.



واضاف حلبية أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد وعلى رأسها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ومجلس ادارة المصري بالكامل والجهاز الفني للفريق الأول يسعون بكل قوة لبذل قصارى الجهد من أجل اسعاد جماهير المصري العظيمة.

