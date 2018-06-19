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أخبار العالم

أمريكا تعلق التدريبات المشتركة مع كوريا الجنوبية

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 02:55 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أقادت شبكة "آيه.بي.سي" الأمريكية بأن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت تعليق التدريبات العسكرية المشتركية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتي كان من المقرر إجراؤها في شهر أغسطس المقبل.

ونقلت الشبكة عن مسئول عسكري أمريكي قوله: "تعليق التدريبات يتماشى مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تعهد، بعد اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بإنهاء "الألعاب الحربية".

وأضاف المسئول أن إعلانا رسميا عن تعليق تدريبات "أولجي حماة الحرية" السنوية بين الدولتين سيأتي بعد أيام.

وأسفر اجتماع ترامب مع كيم جونج أون، في سنغافورة، عن توقيعهما وثيقة مشتركة، تعهدت فيها كوريا الشمالية بنزع سلاحها النووي مقابل ضمانات أمنية من الولايات المتحدة.

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