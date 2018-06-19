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ثقافة

منيب باند على مسرح الساقية.. الأحد القادم

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 09:22 ص
صدى البلد
طارق موسى
تحيى فرقة "منيب باند"، مساء الاحد الموافق 23 يونيو، حفلا غنائيا على خشبة مسرح الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك.

ومن المقرر أن يشهد الحفل، حضور عدد كبير من جمهور فريق "منيب باند"، الذين سيقدمون العديد من أغانيهم التي اشتهروا بها.

يذكر أن فرقة "منيب باند"، تتكون من مجموعة من الفنانين الشباب، هم؛ خالد أحمد منيب، عبدالله عادل، بدر مصطفى، حسام فتحى، وتأسست فى عام 2010 على يد خالد منيب، تكريمًا وإحياءً لذكرى الراحل الكبير أحمد منيب، الذى أثرى الساحة الموسيقية والفنية فى مصر بالعديد من الألحان والأغانى التى مازالت عالقة فى أذهان الجمهور فى مصر، وتأخذ الفرقة على عاتقها استكمال طريق الراحل أحمد منيب فهم يفتخرون بتقديم أعماله، كما أن الفريق يحمل اسمه، وتكون الحلم لديهم لينقلوا الثقافة النوبية والتراث الجميل.

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