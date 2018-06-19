ترامب يهدد بفرض رسوما جمركية إضافية على الصين

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بفرض رسوم جمركية إضافية على وارادت صينية بقيمة 200 مليار دولار.



ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن بيان أصدره ترامب منذ قليله قوله: "طلبنا من الممثل التجاري الأمريكي في الصين تحديد المنتجات الصينية التي تخضع للتعريفات الجديدة، وستكون هذه الخطوة انتقاما لقرار الصين برفع الرسوم الجمركية على سلع أمريكية بقيمة 50 مليار دولار".



وتابع البيان: "بعد اكتمال الإجراءات القانونية، ستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ إذا رفضت الصين تغيير ممارساتها الاستفزازية تجاه الولايات المتحدة، وإذا أصرت أيضًا على المضي قدمًا في التعرفات الجديدة التي أعلنت عنها مؤخرًا ".