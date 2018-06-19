ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

صحيفة بريطانية: الملايين ينتظرون مشاركة محمد صلاح أمام روسيا

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 02:17 ص
صلاح
صلاح
أحمد قاسم
قالت صحيفة "مترو" البريطانية، إن الملايين حول العالم ينتظرون مشاركة نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في المباراة المنتظرة مع المنتخب الروسي، اليوم الثلاثاء.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء: "منتخب الفراعنة يتطلع لأن يقودهم محمد صلاح في مباراة المنتخب الروسي غدًا في سان بطرسبرج، فإن الملايين من عشاقه حول العالم لا يريدون أن تخيب آمالهم كما حدث في المباراة الافتتاحية للمنتخب المصري، وعدم نزول صلاح لأرض الملعب".

كان محمد صلاح، غاب عن المباراة الأولى للمنتخب المصري، في مونديال روسيا 2018، أمام أوروجواي، على الرغم من أن المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر أكد جاهيزته وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول وريال مدريد، مايو الماضي.

ترشيحاتنا

5 خطوات تمكنك من علاج ارتفاع الكوليسترول لا تتجاهلها

أسطورة البيتلز بول مكارتني يطلق على ألبومه الجديد اسم مصر

وفاء عامر تنهار من البكاء فى عزاء ماهر عصام.. فيديو

سعر خيالي لفستان نانسي عجرم في إعلانها الأخير

انهيار أحمد عزمى وعمرو عبد الجليل في عزاء ماهر عصام.. فيديو

عاجل .. أمر ملكي سعودي بإعفاء مسئول كبير من منصبه

طيران روسيا: طائر سبب العطل الفني بطائرة المنتخب السعودي

عصام الحضري: حراس المرمى هم ضحية مونديال روسيا

مشاهدة مباراة مصر وروسيا بث مباشر على beIN SPORTS - مباريات اليوم بث حي ومباشر

شاهد.. عمرو دياب يصل روسيا بصحبة دينا الشربيني

صحيفة سعودية تكشف أسباب إقالة رئيس الهيئة العامة للترفيه

كأس العالم 2018 .. لعنة الوقت القاتل تصعق الجماهير العربية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يتألق فى حفل المونديال بــ سان بطرسبرج.. صور

60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية

سعر خيالي لفستان نانسي عجرم في إعلانها الأخير

أظافر جذابة من المناكير المطفي.. صور

غرف نوم بناتي باللون البينك تجمع بين الرقة والشقاوة .. صور

فيديو

وفاء عامر تنهار من البكاء فى عزاء ماهر عصام.. فيديو
انهيار أحمد عزمى وعمرو عبد الجليل في عزاء ماهر عصام.. فيديو
شاهد.. تعليق حسام حسن على هدف مجدي عبد الغني في كأس العالم 90
شاهد.. تعليق حسام حسن على هزيمة المنتخبات العربية في الدقائق الأخيرة
إنجلترا تغتال أحلام تونس بالفوز 2-1 في الوقت القاتل .. فيديووصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟