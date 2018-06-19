صحيفة بريطانية: الملايين ينتظرون مشاركة محمد صلاح أمام روسيا

قالت صحيفة "مترو" البريطانية، إن الملايين حول العالم ينتظرون مشاركة نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في المباراة المنتظرة مع المنتخب الروسي، اليوم الثلاثاء.



وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الثلاثاء: "منتخب الفراعنة يتطلع لأن يقودهم محمد صلاح في مباراة المنتخب الروسي غدًا في سان بطرسبرج، فإن الملايين من عشاقه حول العالم لا يريدون أن تخيب آمالهم كما حدث في المباراة الافتتاحية للمنتخب المصري، وعدم نزول صلاح لأرض الملعب".



كان محمد صلاح، غاب عن المباراة الأولى للمنتخب المصري، في مونديال روسيا 2018، أمام أوروجواي، على الرغم من أن المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر أكد جاهيزته وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول وريال مدريد، مايو الماضي.