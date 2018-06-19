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محافظات

إيقاف 19 تاكسى و3 ميكرباص لعدم الالتزام بالتعريفة بالدقهلية

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 07:06 ص
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى
قرر الدكتور أحمد، الشعراوي، محافظ الدقهلية، ايقاف تشغيل 19 تاكسى بمدينة المنصورة لعدم تشغيل العداد واستغلال المواطنين بطلب زياده الاجرة.

كما قرر الشعراوي، ايقاف 3 سيارات ميكروباص سرفيس على الخطوط الداخليه لمدينه المنصورة، موضحا انه تقرر ايقاف تشغيل التاكسيات وسيارات الميكروباص "السرفيس" المشار اليها 3 شهور لتقسيم الخطوط العامله عليها مما يعد تلاعبا من جانب السائقين فى الاجرة المقرره.

جاءت قرارات المحافظ، بعد الاطلاع على التقرير المقدم من اللواء حسام حموده، رئيس حى غرب المنصورة، بشان نتائج حملات المرور والتفتيش الميدانى اليوم لمراقبه ومتابعة تطبيق وتنفيذ التعريفه المقررة بمدينه المنصورة عملا على راحه المواطنين.

وفى ذات السياق كان محافظ الدقهلية، كلف رؤساء الوحدات المحليه، بضرورة تكثيف الحملات المرورية للرقابة والمتابعة الجادة لإلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والادارة العامة للمرور والتصدى لأية محاولات استغلال للمواطنين ومعاقبه المخالفين بكل الحسم والحزم حرصا على صالح المواطنين.

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