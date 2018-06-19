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حوادث

شاب يشعل النار في سيارة والده في ديرمواس

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 07:09 ص
اشعال النار في سيارة
اشعال النار في سيارة
ايمن يونس
أحرق شاب بمركز ديرمواس جنوب المنيا سيارة والده لرفضه الزواج من زوجة ثانيه عقب وفاه والدته.

كان اللواء ممدوح عبد المنصف مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقي اخطارا من اللواء منتصر عويضه مدير مباحث المديريه بورود بلاغ من شكري . ع بالمعاش مقيم بديرمواس بحرق سيارته.

واتهم نجله كريم بإشعال النيران بها وعلى الفور إنتقل الحسيني عبد ربه رئيس فرع الأمن العام لفحص البلاغ حيث تبين قيام المتهم بحرق سيارة والده اعتراضا على زواجه من سيده أخرى قبل مرور 40 يوما من وفاه والدته.

وبمواجهته أنكر ما نسب إليه من إتهام.

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