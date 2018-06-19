طالب يشنق نفسه في المنيا لرفض والده سفره إلى القاهرة

استقبلت مستشفى العدوة العام في محافظة المنيا، طالب، جثة هامدة، بعد أن تخلص من حياته منتحرا داخل منزله لرفض والده سفره إلى القاهرة للعمل فيها.



وتلقى مدير أمن المنيا اللواء ممدوح عبدالمنصف، إخطارا من مأمور مركز شرطة العدوة، بتلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة بانتحار طالب داخل منزله، وانتقلت أجهزة الأمن وتبين انتحار "م. أ. م – 14 عاما" طالب في المرحلة الإعدادية، بشنق نفسه داخل منزله.



تم نقل الجثة إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وأوضحت تحريات وحدة مباحث المركز أن الانتحار جاء بسبب رفض والده سفره إلى محافظة القاهرة للعمل فيها.