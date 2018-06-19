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أخبار العالم

خفر السواحل الليبي ينتشل 5 جثث من قارب مهاجرين

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 03:11 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
ذكر خفر السواحل الليبي أمس الاثنين أنه انتشل جثث خمسة مهاجرين بالإضافة إلى 191 ناجيا قبالة الساحل الغربي للعاصمة طرابلس.

وساحل ليبيا الغربي هو نقطة المغادرة الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بحرا، بيد أن عمليات العبور تراجعت بشدة منذ يوليو تموز الماضي.

وقال خفر السواحل إن المهاجرين المتوفين الخمسة أعيدوا إلى ميناء بطرابلس إلى جانب 115 ناجيا من دول أفريقيا جنوب الصحراء والدول العربية.

وأفاد المتحدث باسم خفر السواحل أيوب قاسم بأنه جرى اعتراض قاربهم قبالة مليته يوم الأحد بعد أن دمرته الأمواج الهائجة.

وجرى اعتراض مجموعة أخرى تتألف من 76 مهاجرا يوم الأحد قبالة الزاوية إلى الغرب مباشرة من طرابلس.

وجرى تفكيك شبكات التهريب داخل ليبيا منذ الصيف الماضي تحت ضغط من إيطاليا. وعزز خفر السواحل الليبي بدعم من الاتحاد الأوروبي عمليات اعتراض قوارب المهاجرين، ليعيد أكثر من سبعة آلاف مهاجر إلى ليبيا منذ بداية العام.

وتشير إحصاءات وزارة الداخلية الإيطالية إلى عبور نحو 10760 مهاجرا من ليبيا إلى إيطاليا منذ يناير كانون الثاني، وهو ما يقل بأكثر من 80 في المئة عن عددهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت عمليات العبور في وسط البحر المتوسط اكتنفها مزيد من الغموض الأسبوع الماضي عندما أغلقت الحكومة الإيطالية الجديدة موانئها أمام سفينة إنقاذ تشغلها منظمات إنسانية كانت تقل أكثر من 600 مهاجر.

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