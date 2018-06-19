كيف احتفل نجم هوليوود براد بيت بيوم الأب العالمي

قضى نجم هوليوود اللامع براد بيت وبطل فيلم تروي الأيقونة يوم الأب العالمي في لندن مع أطفاله وسط نزاع مستمر حول حضانة الأطفال مع زوجته النجمة أنجلينا جولي.



قالت صحيفة جلف نيوز، إنه في الأسبوع الماضي ، وضع قاض يترأس إجراءات الطلاق بين براد بيت وأنجلينا جولي جدولًا زمنيًا للممثل لقضاء بعض الوقت مع أطفاله باكس 14 عامًا ، زهرة 13 ، شيلوه 12 سنة ، و9 سنوات للتوأم فيفيان ونوكس ، اللذلن يعيشان مع أمهما جولي.



وقالت أوراق المحكمة التي حصلت عليها المنصة الإخبارية"إن الأطفال الذين ليس لهم علاقة بأبيهم يمثل هذا ضرر كبير عليهم " ، وأن جولي (43 عاما) تفقد حضانة الأطفال بالكامل إذا لم تسمح لهم بتنمية علاقاتة الأطفال مع أبيهم الممثل براد بيت.



ولا يُدرج مادوكس ، البالغ من العمر 16 عامًا ، وهو الابن الأكبر ، في الجدول الزمني لأنه كبير بما يكفي ليقرر بنفسه المدة التي يريد أن يقضيها مع والده.



ويتواجد بيت في المملكة المتحدة منذ الأسبوع الماضي، حيث يبدأ تصوير فيلمه القادم ، كوينتين تارانتينو ، حيث يقضي وقته متنقلا بين لندن ولوس أنجلوس.