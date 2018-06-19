ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

كيف احتفل نجم هوليوود براد بيت بيوم الأب العالمي

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 04:33 ص
براد بيت مع أطفاله
براد بيت مع أطفاله
محمد علي
قضى نجم هوليوود اللامع براد بيت وبطل فيلم تروي الأيقونة يوم الأب العالمي في لندن مع أطفاله وسط نزاع مستمر حول حضانة الأطفال مع زوجته النجمة أنجلينا جولي.

قالت صحيفة جلف نيوز، إنه في الأسبوع الماضي ، وضع قاض يترأس إجراءات الطلاق بين براد بيت وأنجلينا جولي جدولًا زمنيًا للممثل لقضاء بعض الوقت مع أطفاله باكس 14 عامًا ، زهرة 13 ، شيلوه 12 سنة ، و9 سنوات للتوأم فيفيان ونوكس ، اللذلن يعيشان مع أمهما جولي.

وقالت أوراق المحكمة التي حصلت عليها المنصة الإخبارية"إن الأطفال الذين ليس لهم علاقة بأبيهم يمثل هذا ضرر كبير عليهم " ، وأن جولي (43 عاما) تفقد حضانة الأطفال بالكامل إذا لم تسمح لهم بتنمية علاقاتة الأطفال مع أبيهم الممثل براد بيت.

ولا يُدرج مادوكس ، البالغ من العمر 16 عامًا ، وهو الابن الأكبر ، في الجدول الزمني لأنه كبير بما يكفي ليقرر بنفسه المدة التي يريد أن يقضيها مع والده.

ويتواجد بيت في المملكة المتحدة منذ الأسبوع الماضي، حيث يبدأ تصوير فيلمه القادم ، كوينتين تارانتينو ، حيث يقضي وقته متنقلا بين لندن ولوس أنجلوس.
كيف احتفل نجم هوليوود براد بيت بيوم الأب العالمي
كيف احتفل نجم هوليوود براد بيت بيوم الأب العالمي

ترشيحاتنا

عمرو دياب يظهر مع نجله عبدالله على المسرح لأول مرة في حفل المونديال

الصقر أحمد حسن يوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح ولاعبي منتخب مصر

التعليم تنفي تسريب امتحان فيزياء الثانوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

نبيل معلول يعلق على خسارة منتخب تونس من انجلترا

جنش على رادار نادي الأهرام

دينا الشربيني تظهر بإطلالة مثيرة مع عمرو دياب في روسيا

شاهد.. حماقي يشعل أجواء كأس العالم بأغنية لـ محمد صلاح

50 طريقة فعالة للتخلص من دهون البطن نهائيا

فرج عامر يناشد الجمهور مغادرة فندق إقامة لاعبي المنتخب قبل مباراة روسيا

حسام حسن: 80% من فرص فوز مصر غدًا مرتبطة بمشاركة محمد صلاح.. فيديو

شاهد.. لقطة طريفة من مجدي عبدالغني خلال مران منتخب مصر

تفاديا لقرارات الإصلاح الاقتصادي.. المصانع تتجه لتوطين الطاقة الشمسية بدل الكهرباء.. وكيل بيئة البرلمان: استخدامها مازال على استحياء.. والنواب يشيدون بالمبادرة: توفر الكثير للدولة والمواطن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يتألق فى حفل المونديال بــ سان بطرسبرج.. صور

60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية

سعر خيالي لفستان نانسي عجرم في إعلانها الأخير

أظافر جذابة من المناكير المطفي.. صور

غرف نوم بناتي باللون البينك تجمع بين الرقة والشقاوة .. صور

فيديو

عمرو دياب يغني "بحبك موت" لـ"دينا الشربيني" فى روسيا..فيديو
وفاء عامر تنهار من البكاء فى عزاء ماهر عصام.. فيديو
انهيار أحمد عزمى وعمرو عبد الجليل في عزاء ماهر عصام.. فيديو
شاهد.. تعليق حسام حسن على هدف مجدي عبد الغني في كأس العالم 90
شاهد.. تعليق حسام حسن على هزيمة المنتخبات العربية في الدقائق الأخيرة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟