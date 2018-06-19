شاهد.. روعة الزخارف النباتية علي مدفأة في المتحف الإسلامي

كشف د.ممدوح عثمان مدير عام المتحف الإسلامي أن المدفأة تعد من أهم قطع الأثاث المنزلي التي وصلتنا من العصر العثماني، واكتسبت أهميتها من برودة الطقس الذي تمتعت به أسيا الصغري وبلاد الشام.



ورصدت كاميرا موقع صدي البلد قطعة أثرية مهمة ورائعة الجمال في المتحف،وهي عبارة عن مدفأة من الخشب مكسوة ببلاطات خزفية"العصر العثماني- تركيا أو دمشق - القرن 11 هـ / 17 م"،وتقع في قاعة الحياة اليومية رقم"22"



وقال عثمان: "في هذه المدفأة نُفذت الزخارف تحت طلاء زجاجي شفاف, قوامها رسوم فروع نباتية متداخلة ومتشابكة، ورسوم أوراق رمحية ذات تعريشات، ووريدات متعددة البتلات".

