عمرو دياب يغني "بحبك موت" لـ"دينا الشربيني" فى روسيا..فيديو

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعى الشهير "إنستجرام" مقطع فيديو يظهر الفنان "عمرو دياب"، يغنى أغنية "برج الحوت" للفنانة دينا الشربيني فى حفله بمدينة سانت بطرسبرج الروسية، احتفالًا بوصول المنتخب القومي لنهائيات كأس العالم.وبعد جدال استمر قرابة عام منذ إطلاق الهضبة لألبومه الأخير "معدى الناس"، خاصةً أغنية "برج الحوت" التى ربط الكثيرون بينها وبين برج الفنانة دينا الشربيني، التى ظهرت مع دياب فى أكثر من مناسبة بدايةً من عيد ملياده فى أكتوبر الماضى، وحتى فى رحلاته خارج مصر، ومؤخرًا فى موقع تصوير مسلسلها الأخير "مليكة" زارها بنفسه.وظهرت الشربيني ضمن الحضور فى الحفل بالقرب من "الإستيدج" الذى يقف عليه عمرو، وغنى لها كوبليه "والله بحبك موت وأحب برج الحوت" وهو يوجه أنظاره تجاهها بين الحضور، الأمر الذى أخجلها بشدة.وتداول الرةاد الفيديو فى الدقائق الماضية معتبرينه اعتراف رسمي أخيرًا من نجمهم المفضل، بحبه للفنانة دينا الشربيني.