زعيم كوريا الشمالية يزور الصين اليوم

أفادت صحيفة "نيكي إسيان ريفيف" الروسية بأن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، يعتزم زيارة الصين، اليوم الثلاثاء، للقاء الرئيس الصيني، شي جين بينج.



ونقلت الصحيفة عن مصادر خاصة قولها إن كيم جونج أونج سيبحث مع الرئيس الصيني، القمة التي عقدها الأول مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في سنغافورة، فضلا عن استراتيجية المفاوضات القادمة.



وأوضحت الصحيفة أن زعيم كوريا الشمالية سوف يصل إلى العاصمة الصينية بكين. في الوقت الحالي، بينما يجري الإعداد لضمان أمنه الشخصي.