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أخبار العالم

موجة حارة تجتاح عدة ولايات أمريكية

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 07:31 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
رويترز
عانت مدينتا شيكاجو وسانت لويز يوم الاثنين من ارتفاع درجات الحرارة وسط موجة حر امتدت في أنحاء الغرب الأوسط وشمال شرق الولايات المتحدة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إنه بعد موجة حر في مطلع الأسبوع، بلغت درجة الحرارة حوالي 33 درجة مئوية في شيكاجو وسانت لويز في الساعات الأولى من عصر الاثنين (بالتوقيت المحلي)، فيما فتحت المدينتان مراكز مكيفة الهواء للجمهور.

واقترب مؤشر الحرارة، الذي يأخذ عامل الرطوبة في الحسبان، من 38 درجة مئوية في سانت لويز. وذكرت صحيفة ديترويت نيوز أن درجات حرارة مماثلة في ديترويت دفعت سلطات المدينة إلى الإعلان عن أنها ستغلق الكثير من المدارس العامة قبل انتهاء مواعيد الدراسة بثلاث ساعات.

وقال بوب أورافيك، وهو خبير الأحوال الجوية في هيئة الأرصاد الجوية الوطنية "هذا النوع من موجة الحر نمطي بالنسبة للصيف المبكر" مضيفا أنه في كل مكان من كانساس سيتي وحتى بوسطن وواشنطن مرورا بميزوري يسجل درجات حرارة فوق المتوسط. وقال إن هذه الدرجات "ليست هائلة".

وأضاف أن مدينة كليفلاند بولاية أوهايو سجلت رقما قياسيا يوم الأحد بالنسبة لأعلى درجة حرارة تسجلها في 17 يونيو عندما تجاوزت درجة الحرارة 34 درجة.

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