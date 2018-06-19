اتحاد المستثمرين: القطاع التصديرى لم يستفد من تعويم الجنيه

قال الدكتور محرم هلال ، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن القطاع التصديرى الصناعى فى مصر لم يستفد من قرار تحرير سعر الصرف الاجنبى نظرا لغياب الصناعة الوطنية والمنافسة الشديدة فى الاسواق العالمية.



وأضاف هلال، لـ" صدى البلد" أن المستثمرين ورجال الصناعة كانوا أكثر المتضررين من هذا قرار "تعويم الجنيه" وتحملوا خسائر باهظة وهناك مصانع تم اغلاقها بالكامل واخرى اصبحت تعمل بنصف طاقتها، ولكنه كان القرار الأصوب فوصول سعر الدولار الى 17.92 جنيه جيد جدا.



وتابع: "لولا قرار محافظ البنك المركزى بتحرير سعر الصرف الأجنبي مقابل العملة المحلية لسجل الدولار الان فى السوق الموازى 40 جنيها".



وتوقع هلال، انخفاض سعر الدولار بنهاية العام الحالى ليسجل 16 جنيه ، وسيسجل انخفاضا اخر ليصل الى 14 جنيها بنهاية 2019 ، حيث ستمتلك مصر رصيد وافر من العملة الصعبة نتيجة عودة السياحة الى معدلاتها الطبيعية و جنى عوائد المشروعات مثل مشروع تنمية قناة السويس وحقل ظهر.