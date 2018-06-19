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أخبار العالم

شاهد.. سيارة تدهش مشجعين بريطانيين بعد مباراة تونس وانجلترا

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 07:18 ص
مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو
أحمد قاسم
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو مروع يوثق لحظة دهس سيارة لمشجعين بريطانيين بعد انتهاء مباراة المنتخب التونسي ونظيره الإنجليزي، الذي يتفوق بنتيجة 2-1، في أولى جولات دور المجموعات من منافسات كأس العالم 2018.

وقالت الصحيفة البريطانية إن عشرات المشجعين اندفعوا إلى شوارع بليموث احتفالًا بفوز منتخب بلادهم، وراح بعضهم يقفز فوق السيارات فرحًا بالنتيجة، إلا أن إحدى السيارات اندفعت وراحت تدهس بعضهم في وسط الشارع.

وأوضحت "ديلي ميل" أن تصرف سائق السيارة لم يكن خطيرًا رغم أنه كان خاطئًا، إذ أنه لم ترد أي تقارير للسلطات الروسية عن وقوع أي إصابات بين المشجعين.





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