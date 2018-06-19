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استخدمي ملعقة الطعام في وضع المكياج بطرق احترافية.. صور

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 09:03 ص
استخدام الملعقة في
استخدام الملعقة في وضع المكياج
آية التيجي
تعتبر الملعقة من الأدوات الهامة جدا في المطبخ ولكن هل تعلمين انه يمكن استخدامها في وضع المكياج، ويمكنها أن تسهل وضع المكياج وبالأخص على المبتدئين.

ويمكن استخدام الملعقة في وضع الآيلاينر بطريقة احترافية حيث انها تعطيكي شكلا مناسبا للغاية، بسبب شكلها الذي يشبه شكل العينين والجفون، بالإضافة إلى انها يمكن ان تساعدك في وضع الماسكارا دون أن تلامس الجفون وتفسد من مكياجك.

ويعد استخدام الملعقة في رسم الحواجب أمرا احترافيا للغاية، حيث انها تحدد الحجابين بشكل رائع تجعلك تتحكمين بشكل أسهل في طريقة رسمها، بالإضافة إلى أن وضعها على وجنتيك يمكنها أن توفر لكي رسمها بالكنتور بشكل محترف.

وإليكم صورا توضع طريقة استخدام الملعقة في وضع المكياج بشكل احترافي، ومميز للغاية.
استخدمي ملعقة الطعام في وضع المكياج بطرق احترافية.. صور
استخدمي ملعقة الطعام في وضع المكياج بطرق احترافية.. صور
استخدمي ملعقة الطعام في وضع المكياج بطرق احترافية.. صور
استخدمي ملعقة الطعام في وضع المكياج بطرق احترافية.. صور

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