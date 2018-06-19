إطلالة صادمة لـ ميجان ماركل في حفل زفاف ابنة عم زوجها.. صور

ظهرت ميجان ماركل بإطلالة غريبة وغير متوقعة للغاية في حفل زفاف ابنة عم الامير هاري، وبدت عليها عدم الاهتمام مطلقا بإطلالتها، وكما كان معهودا عنها قبل زواجها.



وارتدت ميجان فستانا من اللون الأبيض الواسع بأكمام طويلة، وعليه بعض الورود باللون الأرزق، وكان الفستان طويلا للغاية، بالإضافة إلى أن مقاسه يبدو أنه أوسع من الطبيعي.



ووضعت ميجان وردة كبيرة باللون الأبيض على راسها ورفعت شعرها إلى الوراء، ولم تتكلف ميجان في وضع المكياج فقد ظهرت بإطلالة عادية وبسيطة للغاية.



وشهدت الصور الخاصة بها والتي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي سخرية كبيرة من قبل متابعيها، حيث ان البعض قال انها غير موفقة على الإطلاق في هذه الإطلالة.



وإليكم صورا توضح إطلالة ميجان ماركل في حفل ابنة عم الأمير هاري.