ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

إطلالة صادمة لـ ميجان ماركل في حفل زفاف ابنة عم زوجها.. صور

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 07:29 ص
ميجان ماركل - صورة
ميجان ماركل - صورة ارشيفية
آية التيجي
ظهرت ميجان ماركل بإطلالة غريبة وغير متوقعة للغاية في حفل زفاف ابنة عم الامير هاري، وبدت عليها عدم الاهتمام مطلقا بإطلالتها، وكما كان معهودا عنها قبل زواجها.

وارتدت ميجان فستانا من اللون الأبيض الواسع بأكمام طويلة، وعليه بعض الورود باللون الأرزق، وكان الفستان طويلا للغاية، بالإضافة إلى أن مقاسه يبدو أنه أوسع من الطبيعي.

ووضعت ميجان وردة كبيرة باللون الأبيض على راسها ورفعت شعرها إلى الوراء، ولم تتكلف ميجان في وضع المكياج فقد ظهرت بإطلالة عادية وبسيطة للغاية.

وشهدت الصور الخاصة بها والتي انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي سخرية كبيرة من قبل متابعيها، حيث ان البعض قال انها غير موفقة على الإطلاق في هذه الإطلالة.

وإليكم صورا توضح إطلالة ميجان ماركل في حفل ابنة عم الأمير هاري.
إطلالة صادمة لـ ميجان ماركل في حفل زفاف ابنة عم زوجها.. صور
إطلالة صادمة لـ ميجان ماركل في حفل زفاف ابنة عم زوجها.. صور
إطلالة صادمة لـ ميجان ماركل في حفل زفاف ابنة عم زوجها.. صور

ترشيحاتنا

حدث فى مثل هذا اليوم 19 يونيو

فواكه ينبغي استهلاكها للحفاظ على الكوليسترول

الأرصاد: اليوم طقس حار على الوجه البحرى والقاهرة

غادة والي تتابع الحالة الصحية للفنانة المعتزلة آمال فريد

إطلالة صادمة لـ ميجان ماركل في حفل زفاف ابنة عم زوجها.. صور

صحافة الثلاثاء.. 265 جنيها الحد الأدنى لعلاوة يوليو.. 10 محافظين جدد في الحركة الجديدة.. ومقاعد للشباب.. الاكتفاء الذاتي من الغاز ووقف الاستيراد نهاية العام

مجلة أمريكية: إعادة انتخاب السيسي دفع بعجلة الاقتصاد للأمام

الشرطة الفرنسية تتدخل لمساعدة بقرة على الولادة

عمرو دياب: هنكسب روسيا بكره عشان مجدي عبد الغني

المنشاوى: أولوياتنا رفع كفاءة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى

عمرو دياب يغني "بحبك موت" لـ"دينا الشربيني" فى روسيا..فيديو

شاب يشعل النار في سيارة والده في ديرمواس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة صادمة لـ ميجان ماركل في حفل زفاف ابنة عم زوجها.. صور

عمرو دياب يتألق فى حفل المونديال بــ سان بطرسبرج.. صور

60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية

سعر خيالي لفستان نانسي عجرم في إعلانها الأخير

أظافر جذابة من المناكير المطفي.. صور

فيديو

عمرو دياب يغني "نور العين" مع "دينا الشربيني" فى روسيا..فيديو
عمرو دياب يغني "بحبك موت" لـ"دينا الشربيني" فى روسيا..فيديو
وفاء عامر تنهار من البكاء فى عزاء ماهر عصام.. فيديو
انهيار أحمد عزمى وعمرو عبد الجليل في عزاء ماهر عصام.. فيديو
شاهد.. تعليق حسام حسن على هدف مجدي عبد الغني في كأس العالم 90

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟