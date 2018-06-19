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دراسة: الأمريكيون يملكون نصف أسلحة المدنيين في العالم

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 07:39 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
رويترز
أفادت دراسة بأن الأمريكيين الذين يشكلون أربعة في المئة من سكان العالم يملكون نحو 46 في المئة من قطع الأسلحة التي يملكها مدنيون حول العالم والذي بلغ 857 مليون قطعة بنهاية 2017.

وكشف (مسح الأسلحة الصغيرة)، وهو مشروع بحثي مستقل مقره جنيف، أن هناك أكثر من مليار قطعة سلاح حول العالم يملك المدنيون 85 في المئة منها، بينما تملك الجيوش ووكالات إنفاذ القانون النسبة المتبقية.

وزاد عدد الأسلحة التي يملكها مدنيون حول العالم من 650 مليونا عام 2006 إلى 857 مليونا في 2017.

وكشفت الدراسة أنه بحلول نهاية العام الماضي صار هناك 120 قطعة سلاح لكل 100 مقيم في الولايات المتحدة، يليها اليمن حيث لكل 100 شخص نحو 53 قطعة سلاح.

وأُعلنت نتائج الدراسة خلال مؤتمر صحفي أمس في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأوضح القائمون على الدراسة أن بيانات تسجيل أسلحة المدنيين متاحة في 133 دولة ومنطقة غير أن 28 دولة فقط أفصحت عن معلومات تتعلق بمخزون أسلحة الجيش ووكالات إنفاذ القانون لديها.

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دراسة: الأمريكيون يملكون نصف أسلحة المدنيين في العالم

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