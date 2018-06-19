غادة والي تتابع الحالة الصحية للفنانة المعتزلة آمال فريد

وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية للفنانة المعتزلة آمال فريد التى كانت تقيم فى احدى دور المسنين وتدهورت حالتها الصحية خلال الساعات الماضية.



وتواصلت وزيرة التضامن مع الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية المتواجد حاليا فى روسيا على مدار يوم أمس الاثنين لعمل كافة الترتيبات اللازمة والتواصل مع أسرتها وكذلك التنسيق مع وزارة الصح ةلترتيب نقل الفنانة المعتزله الى مستشفى دار الشفا وعلاجها على نفقة الدولة.