محافظ الوادي يوجه بإجراء تحاليل لمياه الشرب بشكل دوري

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بضرورة قيام الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع الجهات المعنية بعمل تحاليل لمياه الشرب بكافة المراكز بشكل دائم للوقوف علي مدي صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وذلك من خلال استغلال معامل المياه الموجودة بالمحافظة.



ويأتي ذلك في إطار الاهتمام بصحة المواطنين وتطوير منظومة مياه الشرب على أرض المحافظة.



كما شدد محافظ الوادي الجديد علي ضرورة الإعلان عن نتائج تحاليل مياه الشرب التي تم فحصها وذلك لإعلام المواطنين بتلك النتائج ونسبتها.