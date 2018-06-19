التعليم تتابع وصول أوراق الفيزياء والتاريخ لجميع لجان الثانوية

قامت غرفة العمليات المركزية المختصة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، بالاطمئنان على وصول صناديق نقل كراسات امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ ، اللتان من المقرر ان يمتحنهما طلاب الثانوية العامة في التاسعة من صباح اليوم، إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.



ومن جانبه أكد خالد عبد الحكم، أنه استكمالًا للجهود التى تتم فى العمل المنظم لامتحانات الثانوية العامة فإنه تم وضع نظام جديد لغلق صناديق كراسات أسئلة الامتحانات؛ وذلك لزيادة تأمين الأوراق من خلال غلقها بـ(أفيز) مرقم، مشيرًا إلى أنه يوجد مع كل صندوق ظرف خاص به التعليمات الخاصة بفتح الصندوق، والرقم الخاص بفتحه، على أن يفتح فى موعده.



جدير بالذكر أنه ، من المقرر أن يؤدي اليوم من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا ، طلاب الشعبة العلمية الإمتحان في مادة الفيزياء ويبلغ إجمالي عدد الطلاب ممتحني هذه المادة 368.349 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية غدًا الامتحان في مادة التاريخ ، ويبلغ إجمالي عدد ممتحني هذه المادة 254.508 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية.