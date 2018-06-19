تقسيم مدينة الخارجة في الوادي الجديد إلى 4 أحياء

أعلن رئيس مركز الخارجة، المهندس مجدي الطماوي، مساء أمس، عن تقسيم مدينة الخارجة إلى 4 أحياء سكنية وتعيين 4 رؤساء جدد لها.





وقال الطماوي، إنه قد صدر القرار رقم 39 لسنة 2018 من الوحدة المحلية لمركز الخارجة بتقسيم مدينة الخارجة إلى حي شمال غرب ويكلف سعيد مبارك محمد أحمد، برئاسة الحي، وحي شمال شرق ويكلف جمال حمد الله برئاسته، وحي جنوب غرب ويكلف برئاسته ذكي عبد الله حسن، وحي جنوب شرق ويكلف برئاسته منصور حافظ رحيمة، ويبدأ العمل بالقرار صباح اليوم الثلاثاء 19 يونيو 2018.





أشار الطماوي إلى أن حي شمال شرق يضم مناطق (المحابس – عين بشارة – الثانوية – القلقان – المشارع – باتا) وحي شمال غرب يضم مناطق( الزهور – الأمل – المهندسين – المتحف – الزراعيين – الجزء الشمالي من أرض السلام) وحي جنوب غرب يضم مناطق( ميتالكو- التعمير- صلاح الدين – طريق الداخلة – البستان – حي25 يناير – الجزء الجنوبي من أرض السلام) وحي جنوب شرق يضم منطق( البساتين – البري – السبط – البلد القديمة- المروة – الصفا).



