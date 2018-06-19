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كأس العالم

مواجهة مصيرية لمنتخب مصر أمام روسيا بمونديال 2018..اليوم

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 08:56 ص
صدى البلد
نور عادل
يخوض منتخب مصر الأول في تمام الساعة الثامنة مواجهة مصيرية أمام نظيره منتخب روسيا والتي من المقرر لها أن تقام في استاد كريستوفسكي بمدينة سان بطرسبرج الروسية في إطار افتتاحية ثاني جولات دور المجموعات بكأس العالم والذي سيستمر حتى يوم 15 يوليو المقبل.

وتعد تلك المباراة هامة للغاية للمنتخب الوطني في مشواره بكأس العالم حيث ان تحقيق الفوز بها والحصول على النقاط الثلاثة منها يعني إحياء  أمل الفراعنة في الاستمرار لفترة أطول في مونديال روسيا.

كان منتخب مصر قد تعرض للهزيمة على يد نظيره منتخب اوروجواي بهدف نظيف دون رد في الوقت القاتل من المباراة برأسية من مدافع اتليتكو مدريد خوسيه خيمنيز.

ويقع منتخب مصر بالمجموعة الأولى برفقة كل من السعودية وروسيا واوروجواي.

ويحتل منتخب روسيا المركز الأول بالمجموعة برصيد ثلاث نقاط متساويا مع منتخب اوروجواي ولكنه يتصدر بفارق الأهداف بعدما كان قد فاز على نظيره منتخب السعودية بخمسة أهداف نظيفة.

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