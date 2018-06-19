غرفة شركات السياحية تحظر التعامل مع شركتين بالصين

تلقت غرفة شركات السياحة شكوى من احدى أعضائها ضد شركتين بالصين «CYTS وZHING QING TRAVEL» لتوقفها عن سداد المبالغ المالية المستحقة منذ فبراير 2018 بالرغم من المطالبات العديدة.



وأهابت الغرفة فى إخطارها لشركات السياحة بحظر تقديم أى خدمات للشركتين سالفة الذكر من قبل أى شركة سياحة مصرية، محذرة من أى تعامل مع الشركات الأجنبية المقدم شكوى ضدها والتى ستعرض المتعاملين معها للجزاءات المذكورة فى المادة 9 مكرر من القانون رقم 85 لسنة 1968 .



