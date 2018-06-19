9 أسباب وراء ظهور البقع الداكنة

ينزعج العديد من الأشخاص بسبب مشكلة ظهور البقع الغامقة فى البشرة، لأنها تؤثر على الشكل الجمالى وتسبب الإحراج لدى البعض.



قال الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، إنه تختلف درجة لون البقع من البني الفاتح إلى الأحمر أو اللون الأسود، حيث تظهر هذه البقع في المناطق الظاهرة أو المكشوفة من الجلد مثل: الوجه والرقبة واليدين والساقين، فهناك عدة عوامل تؤدى إلى ظُهور البقع السوداء والداكِنة، أبرزها:



- التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر.

-الإجهاد والتدخين.

-التقدم في العمر.

-الأسباب الوراثية.

-حدوث اضطرابات في الهِرمونات.

-تظهر البقع الداكنة في فترة الحمل .

-نقص الفيتامينات في الجسم مثل فيتامين C، وفيتامينB12.

-المعاناة من بعض الأمراض كالسكر وسرطان الجلد.

-عدم أو قلة العناية بالبشرة.

