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أخبار البلد

شركات السياحة: 20 ألف جنيه تأمين للمعتمرين فى حالات الوفاة

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 09:15 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد الاسكندرانى
قالت غرفة شركات السياحة إنه استمرارا لسياستنا للتأمين على معتمرى شركات السياحة لموسم 1439 هـ طوال مدة برنامج رحلة العمرة المعتمد من وزارة السياحة ضد أخطار الوفاة الطبيعية والحوادث الشخصية والجماعية، التى ينتج عنها وفاة أو عجز كلى مستديم يعوض بمبلغ 20 الف جنيه مصرى.

أكدت الغرفة فى اخطارها الموجه لمنظمى العمرة أن المصاريف الطبية الناتجة عن الإصابة فى حادث تقدر بـ2000 جنيه للفرد الواحد، وذلك بداية موسم عمرة 1439 هـ وحتى نهايته، وذلك حرصا من الغرفة على شمول التغطية التأمينية لكل معتمرى شركات السياحة وحصولهم أو ذويهم على التعويض المستحق فى حالة تحقق الخطر المؤمن ضده.

وأهابت الغرفة الشركات المنظمة بضرورة الأخطار عن حالات الوفاة الطبيعية أو الحوادث التى ينتج عنها وفاة أو عجز كلى أو جزئى أو إصابة فور وقوعها وبحد أقصى 3 أشهر من تاريخ وقوعها، وذلك على ان يكون الإخطار رسميا للشركة ويتم تسليم أصل الاخطار بمقر الغرفة الرئيسية.

وفى حالة عدم إخطار الشركة عن الحادث خلال الثلاث أشهر فان شركة السياحة تتحمل قيمة تعويض المعتمر أو ورثتة بالمبلغ المحدد له فى المنظومة التأمينية.

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