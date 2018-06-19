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أخبار العالم

تأسيس فرقة جديدة بالجيش الأمريكي للسيطرة على الفضاء

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 08:50 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رحيم يسري
أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، الاثنين، بتشكيل فرع سادس للجيش الأمريكي متعلق بالفضاء بحيث يكون فرعًا منفصلًا ومستقلًا عن القوات الجوية، وذلك رغم أن القرار يحتاج إلى موافقة الكونجرس.

وأوضح "ترامب"، خلال اجتماع مع مجلس الفضاء الوطني بالبيت الأبيض "أمرت البنتاجون بتأسيس القوة الفضائية باعتبارها الفرع السادس للجيش الأمريكي"، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون هناك هيمنة أمريكية على الفضاء، بحسب موقع "فرانس انفو" الفرنسي.

وأضاف الرئيس الأمريكي، "سيكون لدينا السلاح الجوي والقوة الفضائية.. منفصلان لكنهما متكافئان.. سيكون أمرًا مهمًا للغاية".

وكانت الفكرة قد طُرحت من جانب إدارات أمريكية سابقة، مشيرة إلى أنها قد تجعل وزارة الدفاع الأمريكية أكثر كفاءة، وتشرف القوات الجوية على معظم الأنشطة العسكرية المتعلقة بالفضاء في أمريكا، ويتطلب أمر ترامب الجديد موافقة من الكونجرس المنقسم إزاء تلك الفكرة.

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