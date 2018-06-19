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تفاصيل دمج معاش تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي ..فيديو

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 09:10 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قالت الدكتورة نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، إن الوزارة اتخذت قرار دمج معاش تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى فى إطار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية بشكل عام، لافتة إلى أن الضمان الاجتماعى كان يشمل فئات كثيرة منها الإعاقة والعجز والمطلقات والأرامل وأسرة المسجون، منوهة بأنه لم يكن كل أفراد الأسرة مسجلين على الكمبيوتر الخاص ببرنامج الضمان الاجتماعي.

وأضافت "القباج"، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه مع بداية برنامج تكافل وكرامة أصبحت هناك قاعدة بيانات تحتوى على 23 مليون مواطن يكونون 5.5 مليون أسرة، مشيرة إلى أن الدعم الموجه للأسر الفقيرة وذوى الإعاقة والمسنين فقط الذين كانوا متبقيين على نظام الضمان الاجتماعى.

وأوضحت أن وزارة التضامن لا تقبل طلبات جديدة للحصول على معاش منذ عام 2015 ببرنامج الضمان الاجتماعى، مؤكدة أن دمج المنظومة مع بعضها فى صالح المواطن، مشيرة إلى أنه يتم المتابعة مع الأسرة كل شهر ويتم إعادة بحث استحقاق الأسر كل 3 سنوات.

وأكدت أن هناك آليات ونظم مميكنة تخضع لقواعد إحصائية ومميكنة، لافتة إلى أنه لا توجد أى فرص للتزوير فى النظام من قبل الموظف أو المواطن لأن النظام مميكن بالكامل بالوقت والتاريخ.

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