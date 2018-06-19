بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ بجميع لجان الثانوية العامة

بدأ طلاب الثانوية العامة، في تمام التاسعة صباحًا، أداء امتحاني مادة الفيزياء (بالنسبة للشعبة العلمية) والتاريخ (بالنسبة للشعبة الأدبية )، وذلك داخل جميع لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.





ومن المقرر أن يستمر زمن الامتحان حتى تمام الثانية عشرة ظهرًا، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان مادة الفيزياء 368.349 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان مادة التاريخ 254.508 طلاب على مستوى الجمهورية.



