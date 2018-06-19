ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

بدء امتحاني الفيزياء والتاريخ بجميع لجان الثانوية العامة

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 09:01 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ياســـمين بدوي
بدأ طلاب الثانوية العامة، في تمام التاسعة صباحًا، أداء امتحاني مادة الفيزياء (بالنسبة للشعبة العلمية) والتاريخ (بالنسبة للشعبة الأدبية)، وذلك داخل جميع لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يستمر زمن الامتحان حتى تمام الثانية عشرة ظهرًا، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان مادة الفيزياء 368.349 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، بينما يبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان مادة التاريخ 254.508 طلاب على مستوى الجمهورية.

وكانت غرفة العمليات المركزية المختصة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، قد اطمأنت قبل بدء الامتحان على وصول صناديق نقل بوكليت الامتحان لجميع اللجان.

ترشيحاتنا

صحيفة بريطانية: الملايين ينتظرون مشاركة محمد صلاح أمام روسيا

فينجر: منتخب تونس أجاد ودفع ثمن فقدان التركيز في الدقائق الأخيرة

رويس يكشف سر غيابه عن التشكيلة الأساسية أمام المكسيك

اليوم.. البنوك تعود للعمل بأمر المركزي

طريقة عمل ساندوتش الجبن المقلي على الإفطار في دقيقتين

أسطورة البيتلز بول مكارتني يطلق على ألبومه الجديد اسم مصر

السيطرة على حريق في مصنع للألياف والبوليستر في العبور ..صور

سعر الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

سعر صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه.. اليوم

أمير كرارة يواصل تصدر شباك التذاكر في موسم عيد الفطر السينمائي.. كارما لـ خالد يوسف الأخير.. تراجع ياسمين عبد العزيز للمركز الرابع

بواتينج يكشف عن سبب السقوط أمام المكسيك

واشنطن بوست: محمد صلاح لن يشارك في لقاء روسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة رائعة ..صور

استخدمي ملعقة الطعام في وضع المكياج بطرق احترافية.. صور

إطلالة صادمة لـ ميجان ماركل في حفل زفاف ابنة عم زوجها.. صور

عمرو دياب يتألق فى حفل المونديال بــ سان بطرسبرج.. صور

60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية

فيديو

تفاصيل دمج معاش تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي ..فيديو
يوتيوب مشاهدة مباراة مصر وروسيا بث مباشر لجميع السرعات
عمرو دياب يغني "نور العين" مع "دينا الشربيني" فى روسيا..فيديو
عمرو دياب يغني "بحبك موت" لـ"دينا الشربيني" فى روسيا..فيديو
وفاء عامر تنهار من البكاء فى عزاء ماهر عصام.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟