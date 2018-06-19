تكدس طلاب الثانوية بالقليوبية أمام اللجان بسبب التفتيش ..صور

شهدت لجان الثانوية العامة بعدد من مدن محافظة القليوبية تجمع وتكدس الطلاب أمام اللجان بسبب إجراءات تفتيش الدخول مما أدى إلى استياء أولياء الأمور.





وحرص طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية على المراجعة النهائية أمام اللجان قبل دخولهم لأداء امتحان مادة الفيزياء والتاريخ اليوم وذلك من خلال المذكرات والكتب والملخصات لتحصيل أكبر كم من المعلومات فى اللحظات الأخيرة.





من جانبه أعلن طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، رفع درجة الطوارئ القصوى بجميع الإدارات التعليمية والتأكيد من توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات وتأمين اللجان وتوفير كافة المتطلبات داخل اللجان والتنسيق مع كافة الأجهزة والمديريات للخروج بالامتحانات بالشكل المرضي للطلاب وذويهم.



