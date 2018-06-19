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محافظات

تكدس طلاب الثانوية بالقليوبية أمام اللجان بسبب التفتيش ..صور

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 09:04 ص
تجميع طلاب الثانوية
تجميع طلاب الثانوية العامة بالقليوبية امام اللجان
إبراهيم الهوارى
شهدت لجان الثانوية العامة بعدد من مدن محافظة القليوبية تجمع وتكدس الطلاب أمام اللجان بسبب إجراءات تفتيش الدخول مما أدى إلى استياء أولياء الأمور.

وحرص طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية على المراجعة النهائية أمام اللجان قبل دخولهم لأداء امتحان مادة الفيزياء والتاريخ اليوم وذلك من خلال المذكرات والكتب والملخصات لتحصيل أكبر كم من المعلومات فى اللحظات الأخيرة.

من جانبه أعلن طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، رفع درجة الطوارئ القصوى بجميع الإدارات التعليمية والتأكيد من توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات وتأمين اللجان وتوفير كافة المتطلبات داخل اللجان والتنسيق مع كافة الأجهزة والمديريات للخروج بالامتحانات بالشكل المرضي للطلاب وذويهم.

وأوضح "عجلان"، تجهيز 24 استراحة للملاحظين باللجان من المعلمين القادمين من خارج المحافظة وتجهيزها على أكمل وجه وتوفير كافة سبل الراحة للملاحظين المنتدبين للعمل باللجان وإعداد خطة كاملة لتأمين امتحانات الثانوية العامة بداية من وصول أوراق الأسئلة والإجابة ونقلها إلى اللجان الرئيسية والفرعية ثم إعادتها إلى المقر الرئيسي وتأمين المراقبين ومقر التصحيح وأماكن إقامة الملاحظين المنتدبين.
تكدس طلاب الثانوية بالقليوبية أمام اللجان بسبب التفتيش ..صور
تكدس طلاب الثانوية بالقليوبية أمام اللجان بسبب التفتيش ..صور
تكدس طلاب الثانوية بالقليوبية أمام اللجان بسبب التفتيش ..صور

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