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تفاصيل انطلاق رحلات الحج الإيطالية لزيارة مسار العائلة المقدسة

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 09:10 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
آيات أحمد
قال نادر جرجس، الخبير السياحى، إن أولى رحلات الحج الإيطالية تصل للقاهرة لزيارة مسار العائلة المقدسة، مؤكدًا أن هيئة تنشيط السياحة تقوم بدورها بشكل كامل.

وأضاف جرجس فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن الفوج مميز جدًا لأنه يأتى نتيجة لبذل جهود كبيرة من قبل الدولة، مشيرًا إلى أن الحجاج كبار فى السن ولهم طبيعة خاصة.

وأوضح أن الرحلة تتكون من 49 حاجا، لافتًا إلى أن اليوم الأول وصل الحجاج للسرداب الذى مرت به العائلة المقدسة وبعد ذلك انتقلوا للصعيد.

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