ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

مدرب بلجيكا: سعيد بالفوز على بنما

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 09:05 ص
صدى البلد
أ ش أ
أعرب الإسباني روبرتو ميرتنز المدير الفني لمنتخب بلجيكا عن سعاته البالغة بانتزاع الفوز على منتخب بنما وتصدر المجموعة، مؤكدا أهمية الهدف الأول الذي سجله داريس ميرتنز في تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة على بنما في مستهل مشوار الفريقين في كأس العالم لكرة القدم المقام في روسيا.

وقال ميرتنز في مؤتمر صحفي عقب المباراة " نقلته وكالة الانباء الاسبانية أتمنى الوصول الى أبعد مدى فى المونديال ولكننا نفكر فى كل مباراة كمرحلة وبعد انتهائها نفكر فى المباراة التالية .. وفى مباراة اليوم أقامت بنما منظومة دفاعية قوية بدأت تصيبنا بشيء من الإحباط .. توترنا بعض الشيء بمرور الدقائق نظرا لعدم قدرتنا على التسجيل .. ولكن دف ميرتنز الرائع سمح لنا بالتركيز بصورة أكبر بعض الشيء وأزال الحاجز الذهني .. ومنحنا شعورا بالارتياح".

وأكد المدرب أن الخطة لم تكن الفوز باللقاء "في خمس دقائق" لأنهم كانوا يعرفون أن المباراة طويلة، ممتدحا في نفس الوقت أداء بنما قائلا "لا نريد أن نبخس حق بنما، لقد بذلت مجهودا كبيرا وتستحق تحية كبيرة".

وبشأن أداء حارس مرماه تيبو كورتوا قال "تعامل بصورة جيدة للغاية في الفرصتين اللتين اختبر فيهما وأشكر كل لاعب على الالتزام بالخطة".

ترشيحاتنا

لاعب المنتخب السابق يكشف عن البديل الأمثل لـ محمد صلاح

يوتيوب مشاهدة مباراة مصر وروسيا بث مباشر لجميع السرعات

ميدو يقدم لمنتخب مصر روشتة الفوز على روسيا بكأس العالم

انتظام 5 من لاعبي الزمالك في التدريبات

كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة رائعة ..صور

تعرف علي قيمة انتقال حميد أحداد لـ الزمالك

إطلالة صادمة لـ ميجان ماركل في حفل زفاف ابنة عم زوجها.. صور

سعر صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه.. اليوم

كونها حكما لـ "إيران وإسبانيا" وكليمنت لـ "أوروجواي والسعودية"

حملة مصر - اكتشف واستثمر ضيف أساسى بفعاليات كأس العالم.. صور

بواتينج يكشف عن سبب السقوط أمام المكسيك

سعر الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة رائعة ..صور

استخدمي ملعقة الطعام في وضع المكياج بطرق احترافية.. صور

إطلالة صادمة لـ ميجان ماركل في حفل زفاف ابنة عم زوجها.. صور

عمرو دياب يتألق فى حفل المونديال بــ سان بطرسبرج.. صور

60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية

فيديو

تفاصيل دمج معاش تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي ..فيديو
يوتيوب مشاهدة مباراة مصر وروسيا بث مباشر لجميع السرعات
عمرو دياب يغني "نور العين" مع "دينا الشربيني" فى روسيا..فيديو
عمرو دياب يغني "بحبك موت" لـ"دينا الشربيني" فى روسيا..فيديو
وفاء عامر تنهار من البكاء فى عزاء ماهر عصام.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟