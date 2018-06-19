مدرب بلجيكا: سعيد بالفوز على بنما

أعرب الإسباني روبرتو ميرتنز المدير الفني لمنتخب بلجيكا عن سعاته البالغة بانتزاع الفوز على منتخب بنما وتصدر المجموعة، مؤكدا أهمية الهدف الأول الذي سجله داريس ميرتنز في تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة على بنما في مستهل مشوار الفريقين في كأس العالم لكرة القدم المقام في روسيا.



وقال ميرتنز في مؤتمر صحفي عقب المباراة " نقلته وكالة الانباء الاسبانية أتمنى الوصول الى أبعد مدى فى المونديال ولكننا نفكر فى كل مباراة كمرحلة وبعد انتهائها نفكر فى المباراة التالية .. وفى مباراة اليوم أقامت بنما منظومة دفاعية قوية بدأت تصيبنا بشيء من الإحباط .. توترنا بعض الشيء بمرور الدقائق نظرا لعدم قدرتنا على التسجيل .. ولكن دف ميرتنز الرائع سمح لنا بالتركيز بصورة أكبر بعض الشيء وأزال الحاجز الذهني .. ومنحنا شعورا بالارتياح".



وأكد المدرب أن الخطة لم تكن الفوز باللقاء "في خمس دقائق" لأنهم كانوا يعرفون أن المباراة طويلة، ممتدحا في نفس الوقت أداء بنما قائلا "لا نريد أن نبخس حق بنما، لقد بذلت مجهودا كبيرا وتستحق تحية كبيرة".



وبشأن أداء حارس مرماه تيبو كورتوا قال "تعامل بصورة جيدة للغاية في الفرصتين اللتين اختبر فيهما وأشكر كل لاعب على الالتزام بالخطة".

