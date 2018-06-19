28 ألفا و848 طالبا يؤدون امتحاني الفيزياء والتاريخ في المنوفية

يؤدى اليوم، الثلاثاء، نحو 15 ألفا و443 طالبا امتحان الفيزياء في الشعبة العلمية "علوم"، و5 آلاف و742 طالبا "علمي رياضيات" في محافظة المنوفية في ماراثون امتحانات الثانوية العامة.



كما يؤدى نحو 7 آلاف و663 طالبا امتحان مادة التاريخ في الشعبة الأدبية من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهر اليوم.



ويؤدى طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم وسط انتشار أمني من قوات الأمن لتأمين الامتحانات في 88 لجنة على مستوى مراكز المحافظة.